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Kademeli normalleşme nedir? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yeni kademeli normalleşme genelgesi...

16.05.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden koronavirüs salgınında yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulamasına geçilmesine karar verilmişti. 17 gün devam eden tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın saat sabah 05:00 itibariyle sona erecek ve 'Kademeli Normalleşme' uygulamasına geçilecek. Peki kademeli normalleşme nedir? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yeni kademeli normalleşme genelgesi...

Kademeli normalleşme nedir? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yeni kademeli normalleşme genelgesi...

Daha önce yayınlanan bir genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulamasına geçilmesine karar verilmişti. 17 Mayıs yani yarın saat 05:00 itibariyle sona erecek olan tam kapanma sonrası 'Kademeli Normalleşme' uygulamasına geçiliyor. Peki kademeli normalleşme nedir?

KADEMELİ NORMALLEŞME NEDİR? İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YENİ KADEMELİ NORMALLEŞME GENELGESİ...

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan ve çalışma saatlerinde değişiklikler yapılan pek çok yer hakkındaki kararlar da açıklandı. Vatandaşlar 'kademeli normalleşme'nin ne anlama geldiğini merak ediyor. Kademeli normalleşme döneminde, tam kapanma döneminde uygulanan yasakların koronavirüs tedbirleri kapsamında da olsa biraz daha gevşetilmesi bekleniyor. Bu dönemde kafe, spor salonu, kıraathane, sinema salonu gibi işletmeler kapalı kalmaya devam ederken, AVM'ler hafta içi 10:00 ve 20:00 saatleri arasında hizmet verip, hafta sonları kapalı olacak. Restoran gibi işletmeler ise yine paket servisi ve gel-al tarzı yöntemlerle hizmet verebilecek.

17 Mayıs itibariyle başlayacak olan bu dönem için alınan bazı kararlar genelgede şöyle yer aldı;

"3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
  • Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,
    şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

  • Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
  • Sinema salonları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
  • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
  • Hamam, sauna ve masaj salonları,
  • Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro
ve ofisler vb. işyerleri;

  • Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

  • Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

3.5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan
hafta sonlarında izin verilmeyecektir.

3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.

3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir."

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