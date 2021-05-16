Kademeli normalleşme nedir? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yeni kademeli normalleşme genelgesi...

Daha önce yayınlanan bir genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulamasına geçilmesine karar verilmişti. 17 Mayıs yani yarın saat 05:00 itibariyle sona erecek olan tam kapanma sonrası 'Kademeli Normalleşme' uygulamasına geçiliyor. Peki kademeli normalleşme nedir?

KADEMELİ NORMALLEŞME NEDİR? İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YENİ KADEMELİ NORMALLEŞME GENELGESİ...

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan ve çalışma saatlerinde değişiklikler yapılan pek çok yer hakkındaki kararlar da açıklandı. Vatandaşlar 'kademeli normalleşme'nin ne anlama geldiğini merak ediyor. Kademeli normalleşme döneminde, tam kapanma döneminde uygulanan yasakların koronavirüs tedbirleri kapsamında da olsa biraz daha gevşetilmesi bekleniyor. Bu dönemde kafe, spor salonu, kıraathane, sinema salonu gibi işletmeler kapalı kalmaya devam ederken, AVM'ler hafta içi 10:00 ve 20:00 saatleri arasında hizmet verip, hafta sonları kapalı olacak. Restoran gibi işletmeler ise yine paket servisi ve gel-al tarzı yöntemlerle hizmet verebilecek.