Kademeli Normalleşme Tedbirleri Açıklandı

İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs tarihi itibariyle başlayacak kademeli normalleşme uygulaması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin bir genelge yayımladı. Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlere dair yapılan yeni düzenlemeler 1 Haziran tarihine göre geçerli olacak. Genelgeye göre hafta içi akşam saat 21’den sabah 5’e kadar ve haftasonları sokağa çıkma yasakları devam edecek. Genelgede sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak “Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır”denildi.

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının olduğu haftasonlarında marketlerle, manav, kasap, tatlıcılar ve kuruyemişçiler sabah saat 10 ila akşamüzeri 17 saatlerinde açık olacak. Fırınlar da yine açık olacak ve vatandaşlar yürüme mesafesinde bulunan fırınlara gidebilecekler. Turistler kapsam dışı Genelgede turist olarak Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların kısıtlamalardan muaf olduğu belirtildi. Genelgenin söz konusu bölümünde “yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler” denildi. İki doz aşı olan 65 yaş üzerine ek kısıtlama yok İki doz aşısını yaptırmış olan 65 yaş üzeri vatandaşlar da sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde dışarıya çıkabilecekler. Yeni genelgede 18 yaş altı gençler için de yeni bir kısıtlama öngörülmedi. Ancak 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaşın altındaki gençler kademeli normalleşme döneminde de toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar.

Genelgede sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde şehirlerarası seyahatlerin de yasak olduğu belirtildi. Bu gün ve saatlerde seyahat etmek isteyenlerin seyahat izni alması gerekecek. Kafe ve restaurantlarda paket servis ve gel-al hizmeti devam edecek Genelgeye göre yeme içme yerlerinde haftaiçi sabah 7 ve akşam 20 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarındaysa 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde hizmet verilebilecek. Kademeli normalleşme sürecinde de 1 Haziran tarihine kadar gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri sinema salonları kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar kapalı kalmaya devam edecek. AVM’ler haftaiçi sabah 10 akşam 20 saatleri arasında açık olacak ancak haftasonları kapalı olacaklar.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek . Milli Eğitim Bakanlığı da yaptığı açıklamada 1 Haziran tarihine kadar eğitimin uzaktan devam edeceğini belirtti. Genelgedeki diğer düzenlemelerse şu şekilde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mesai Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir. Ertelenen Faaliyet Etkinlik ve Törenler - Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.

- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir. - Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır. Toplu Ulaşım Tedbirleri - Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır. - Şehir içi toplu ulaşım araçları (minibüs, midibüs vb.) ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle getirilen esaslar çerçevesinde % 50 kapasite sınırlamasına ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabileceklerdir.