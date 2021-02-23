Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu! İşte ilk alınacak kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye'nin 1 Mart'ta kademeli normalleşmeye başlayacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşmeyele ilgili "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak" açıklamasını yapmıştı.

1 Mart'a az bir süre kala vatandaşlar normalleşmenin nasıl olacağını merak ediyor. Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Yücel Kayaoğlu imzasıyla yayımlanan habere göre her şehir kendi verilerine göre normalleşmeye başlayacak. Veriler 7 ve 14 gün süreyle takip edilecek. İlk başta yüz yüze eğitim, kafe ve lokantaların açılması ile hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması gündeme gelmesi ve Mart ortasından itibaren ikinci doz aşısını yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sınırlamaların kaldırılması bekleniyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ KRİTERLERİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada normalleşme kararları için Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterlerin esas olacağını belirtmişti.