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Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu! İşte ilk alınacak kararlar

23.02.2021 08:52 | Son Güncelleme:
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Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu! İşte ilk alınacak kararlar

Türkiye'de kademli normalleşme 1 Mart'ta başlıyor. Vatandaşlar normalleşmeye az bir süre kala ilk alınacak kararları merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye'nin 1 Mart'ta kademeli normalleşmeye başlayacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşmeyele ilgili "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak" açıklamasını yapmıştı.

1 Mart'a az bir süre kala vatandaşlar normalleşmenin nasıl olacağını merak ediyor. Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Yücel Kayaoğlu imzasıyla yayımlanan habere göre her şehir kendi verilerine göre normalleşmeye başlayacak. Veriler 7 ve 14 gün süreyle takip edilecek. İlk başta yüz yüze eğitim, kafe ve lokantaların açılması ile hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması gündeme gelmesi ve Mart ortasından itibaren ikinci doz aşısını yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sınırlamaların kaldırılması bekleniyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ KRİTERLERİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada normalleşme kararları için Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterlerin esas olacağını belirtmişti.

Restoran ve kafelerle ilgili belirlenen kriterlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan İlhan, şu ifadelere yer vermişti;

"Sıkı kurallar ve denetlemeler çerçevesinde, yemek yenilen iç mekanlara kapasite sınırlaması getirilebilir. İşletme personeline düzenli olarak Kovid-PCR testi yapılabilir. İşletme personeline ilerleyen süreçte aşı yapılabilir. Müşterilerden mekana alınmadan önce HES kodu istenebilir. Girişte, kişilerin ateş ölçümü yapılabilir.

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Öte yandan, mekanda masalar arasındaki mesafe en az 1,5-2 metre olacak şekilde yerleştirilebilir ve masada çapraz oturma düzeni oluşturulabilir. Maskeler ancak ve ancak yemek yenilirken çıkarılabilir. Müşterilerin mekanda bulunma süresine sınırlama getirilebilir. Bulaşma riskinin önlenebilmesi amacıyla, söz konusu mekanlarda müşterilerin yüksek sesle konuşmasına ve ortamda canlı müzik yapılmasına izin verilmeyebilir."

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