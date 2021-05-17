Kademeli Normalleşmede İlk Gün

Türkiye 29 Nisan Perşembe gününden bu yana süren tam kapanma tedbirlerinin ardından Pazartesi günü ‘‘kademeli normalleşme’’ dönemine girdi.

Seyahat kurallarının esnekleştirilmesiyle havaalanları, otogarlar ve ana yollarda hareketlilik ve trafik arttı. Kapalı olan alışveriş merkezleri de kapılarını açtı. Market, kasap ve pazar alanlarının çalışma saatleri de yeniden düzenlendi.

Türkiye’de günlük Corona virüsü vaka sayılarının Nisan ayında 60 bine ve ölü sayısının neredeyse günde 400’e çıkmasının ardından tam kapanma tedbirleri açıklanmıştı. Kademeli normalleşmeden ise Haziran ayından itibaren çıkılması bekleniyor.

Türkiye’de 1 Haziran’a kadar hafta arası 21.00

