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Kademeli normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması sürecek

16.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında haftaiçi 21.

Kademeli normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması sürecek

00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge yayımladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Buna göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısı yaptırmış olanlar ve 18 yaş altındakiler için herkese uygulanan kısıtlama dışında bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00 ile 14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

Kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

Kademeli normalleşme döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma usulleri uygulanmaya devam edilecek, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacak.

Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek.

Gazino, taverna, birahane, nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına da devam edilecek.

DW/ EC, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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