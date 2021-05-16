Kademeli normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması sürecek

00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge yayımladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Buna göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısı yaptırmış olanlar ve 18 yaş altındakiler için herkese uygulanan kısıtlama dışında bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00 ile 14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.