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Kademeli normalleşmenin 2. aşaması ne zaman başlar?

20.05.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme sürecinin nasıl olacağını açıkladı. 3 aşamalı olarak düzenlenen normalleşme takviminin detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, kademeli normalleşmenin 2. aşaması ne zaman ve nasıl olacak? İşte, ayrıntılar...

Kademeli normalleşmenin 2. aşaması ne zaman başlar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme takvimi hakkında yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar kademeli normalleşme sürecini araştırmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak esnetileceği normalleşmenin 2. aşaması merak konusu oldu. İşte, detaylar...

NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI NASIL OLACAK?

1 Haziran sonrası uygulanması beklenen normalleşmenin ikinci aşamasının şöyle ilerlemesi planlanıyor:

-Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor.

-Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

-Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.


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koronavirüs (Covid-19) normalleşme tam kapanma

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