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Kader Buse'nin annesi çalışmaları gözyaşlarıyla izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

Antalya'da 11. gün önce yaşanan hortum felaketinde aracın sürüklediği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarının yapıldığı alana ilk kez gelen anne Ayla Akkın, otomobil içerisinden çalışmaları izledi.

Antalya'da yaşanan hortum felaketinde aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının yapıldığı alana gelen anne Ayla Akkın, baba Ahmet Acar ile çalışmaları otomobilden izledi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 74 kişi katılımıyla devam ediyor.

Olayın 11. gününde hastanede tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Ayla Akkın ilk kez çalışmaların yapıldığı Çamyuva Sahili'ne geldi. Baba Ahmet Acar ile otomobil içerisinde çalışmaları izleyen Akkın'ın zaman zaman ağladığı gözlendi.

Boyunluk taktığı görülen Akkın, yaklaşık 2 saat süreyle otomobil içerisinden çalışmaları takip etti. Yanına gelen vatandaşların geçmiş olsun dileklerini de kabul eden anne Akkın, ardından arama çalışmasının yapıldığı bölgeden ayrıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

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arama Jandarma kader buse acar

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