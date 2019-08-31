Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 219 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu.

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine 219 gündür rastlanamadı. Arama çalışmaları peyderpey sürdürülürken, acılı anne Ayla Acar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yürek burktu. Günlerdir kızından gelecek bir haber bekleyen anne Acar'ın paylaşımındaki, "Kuzum 'kaybolursam dövmemden bulursunuz' dedin ama biz seni daha hala arıyoruz. 'Sessizce çekip gidiyorum belki gelirim bir gün, sesime ses veren olursa' dedin biz ses veriyoruz ama sen hala dönmedin. Akşamları çakılların üzerinden çıtır çıtır gelişlerini bekliyorum, 'anne kapıyı aç' deyişini bekliyorum, uyumuyorum. 'Kızım gelince kapıda kalmasın' diye. Canım yavrum ben de kollarımı paylaştırdım sizlere Aslım ve Busem" ifadeleri duygulandırdı.

Baba Ahmet Acar, diğer kızları Aslı Acar'ın da 1997 yılında bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi.

ÇOCUKLARININ ADINI DÖVME YAPTIRDI

Ayla Acar, kızı Kader Buse Acar'ın geçen yaz sağ koluna yaptırdığı ve "Kaybolursam buradan bulursunuz" dediği, annesi Ayla ile babası Ahmet'in adlarından oluşan 'Aylahmet' yazılı dövmenin fotoğrafını paylaştı. Ayla Acar kendi kollarına yaptırdığı çocuklarının adları olan 'Busem' ve 'Aslım' diye yazdırdığı dövmenin fotoğrafını da paylaşımına koydu.

'SESSİZCE ÇEKİP GİDİYORUM ŞİMDİ'

Ayla Acar, Kader Buse'nin hayattayken sosyal medyadan yaptığı, "Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün" paylaşımına da yer verdi.