HABER

Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 219 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu.

Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 219 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu.
Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine 219 gündür rastlanamadı. Arama çalışmaları peyderpey sürdürülürken, acılı anne Ayla Acar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yürek burktu. Günlerdir kızından gelecek bir haber bekleyen anne Acar'ın paylaşımındaki, "Kuzum 'kaybolursam dövmemden bulursunuz' dedin ama biz seni daha hala arıyoruz. 'Sessizce çekip gidiyorum belki gelirim bir gün, sesime ses veren olursa' dedin biz ses veriyoruz ama sen hala dönmedin. Akşamları çakılların üzerinden çıtır çıtır gelişlerini bekliyorum, 'anne kapıyı aç' deyişini bekliyorum, uyumuyorum. 'Kızım gelince kapıda kalmasın' diye. Canım yavrum ben de kollarımı paylaştırdım sizlere Aslım ve Busem" ifadeleri duygulandırdı.
Baba Ahmet Acar, diğer kızları Aslı Acar'ın da 1997 yılında bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi.
ÇOCUKLARININ ADINI DÖVME YAPTIRDI
Ayla Acar, kızı Kader Buse Acar'ın geçen yaz sağ koluna yaptırdığı ve "Kaybolursam buradan bulursunuz" dediği, annesi Ayla ile babası Ahmet'in adlarından oluşan 'Aylahmet' yazılı dövmenin fotoğrafını paylaştı. Ayla Acar kendi kollarına yaptırdığı çocuklarının adları olan 'Busem' ve 'Aslım' diye yazdırdığı dövmenin fotoğrafını da paylaşımına koydu.
'SESSİZCE ÇEKİP GİDİYORUM ŞİMDİ'
Ayla Acar, Kader Buse'nin hayattayken sosyal medyadan yaptığı, "Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün" paylaşımına da yer verdi.

FOTOĞRAFLI

Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşımKader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşımKader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşımKader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım

PARTNERBirinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'na antik yoldan su altı yürüyüşüVan Gölü'ndeki Çarpanak Adası'na antik yoldan su altı yürüyüşü
Balık tezgahlarında hareketlilik başladıBalık tezgahlarında hareketlilik başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP'den RTÜK'e Salda Gölü tepkisi

Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

Rize'de sağanak ve hortum

Korkutan görüntü! Büyük panik

Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

Çorlu'dan bir acı haber daha! Yolda yürürken saldırıya uğramıştı

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.