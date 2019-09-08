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Kader Buse'nin babasından "altına duyarlı dedektörle" arama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 18:17 | Son Güncelleme

Antalya'daki hortumda içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ın babası, sosyal medya hesabından kızı için paylaşım yaptı - Baba Ahmet Acar: - "Devletimizden altına duyarlı dedektör istiyoruz. Biz kendi imkanlarımızla arıyoruz, inşallah yaralı anne babaya devletimiz yardımcı olur"

Antalya'da 227 gün önce, hortumda içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altına duyarlı dedektörle arama yapılmasını istedi.

Kemer ilçesinde 227 gün önce hortumda içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları belirli aralıklarla devam ediyor.

Yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, geçen 227 güne rağmen bulunamadı. Acılı anne ve baba arama çalışmalarını umutlu bir şekilde takip ediyor.

Sosyal medya hesabından kızı için paylaşımda bulunan baba Ahmet Acar, "Biricik babişim, gel bitsin bu kabus. Karadeniz gezimizde jandarmanın arabasına 'dur' demiştin ya, annen de fotoğrafımızı çekiyordu, 28 Ağustos 2018'de öğlene doğru. Bıraktın mı babişini, 24 Ocak 2019'dan bu tarafa babişim. Eylül geldi, üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla be babişim. 7 ay bitti yavrum, 227 gün geçti. Nerelerdesin, iyi misin babişim? Rabbim, bağışla yavrumuzu." ifadelerini kullandı.

Kızının boynunda 3 altın kolye olduğunu belirten baba Acar, arama çalışmalarına devam edilmesini istedi.

Acar, "Boynunda 3 tane altın kolye vardı, doğum gününde Kemer'den aldığım hediye. Aldığım halka küpenin birisi olay yerinde bulundu, diğerinin kulağında olduğunu sanıyorum. Devletimizden altına duyarlı dedektör istiyoruz. Biz kendi imkanlarımızla arıyoruz, inşallah yaralı anne babaya devletimiz yardımcı olur." şeklinde paylaşım yaptı.

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