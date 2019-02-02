HABER

Kader Buse'yi "balıkçı ağı" ile arıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

Kemer ilçesinde meydana gelen hortumda kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları kapsamında 7 balıkçı teknesi tarafından derenin denizle buluştuğu alana ağ atıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları kapsamında 7 balıkçı teknesi derenin denizle buluştuğu alana ağ attı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 72 kişinin katılımıyla devam ediyor.

Kader Buse Acar'ın savrulduğu Ağva Deresi'nden denizle buluşan bulanık suyun deniz suyundaki görüş mesafesini düşürdüğü ve bu nedenle bölgede dalgıçlarla arama çalışmasının güçlükle yapıldığı öğrenildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kemer Balıkçı Barınağındaki balıkçı teknelerinden yardım istedi. Arama çalışmalarının yapıldığı derenin denizle buluştuğu bölgeye gelen 7 balıkçı teknesi, sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde uzatma ve parakete ağı attı.

Balıkçıların bu yöntemle birkaç gün Acar'ı arayacakları belirtildi.

Öte yandan bölgede 28 dalgıcın da arama çalışması devam ediyor. Dalgıçlara sahil güvenlik botları da eşlik ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Anne kurtarılmış, sele kapılan kızı ise kaybolmuştu.

PARTNERTürkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!Türkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!
Sarı Yelekliler 12. haftada yaralıları anmak için sokaktaSarı Yelekliler 12. haftada yaralıları anmak için sokakta
Uzungöl’deki Doğa ve Salıncak Şenliği ilk gününde beklenen ilgiyi görmediUzungöl’deki Doğa ve Salıncak Şenliği ilk gününde beklenen ilgiyi görmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama Jandarma kader buse acar Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.