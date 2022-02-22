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Kaderimin Oyunu dizisi final mi yapıyor? Yapım şirketi açıkladı! Kaderimin Oyunu ne zaman final yapacak?

22.02.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanmakta olan Kaderimin Oyunu dizisinin final olacağı iddiası izleyicileri üzdü. Sevilen dizide Öykü Karayel ve Akın Akınözü gibi pek çok başarılı oyuncu rol alıyordu. Peki Kaderimin Oyunu dizisi final mi yapıyor? Kaderimin Oyunu ne zaman ve neden final yapacak? İşte yapım şirketinin açıklaması ve merak edilenler...

Kaderimin Oyunu dizisi final mi yapıyor? Yapım şirketi açıkladı! Kaderimin Oyunu ne zaman final yapacak?

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi için final kararı verildiği iddia edilmişti. Gelişme sonrası dizinin yapım şirketinden de açıklama geldi. Peki Kaderimin Oyunu final mi oluyor?

KADERİMİN OYUNU FİNAL Mİ OLUYOR?

Sevilen dizi Kaderimin Oyunu için Cuma günleri ekranlara gelmekte olan Arka Sokaklar, yeni Kurtlar Vadisi olarak gösterilen Yalnız Kurt’a yenik düştüğü iddia edilmişti. Söylentiler sonrası dizinin hayranları tarafından araştırmalar yapılmaya başlanmıştı.

"YAYINLANAN HABERLER GERÇEK DIŞIDIR"

Son olarak dizinin Mart ayının sonunda final yapacağı iddiası hakkında dizinin yapım şirketi NGM Media'dan açıklama yapıldı.

Yapım şirketinden yapılmış olan açıklamada; "Bazı internet sitelerinde dizimizle ilgili yayınlanan haberler gerçek dışıdır. Kaderimin Oyunu dizimiz yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de Star Tv ekranlarında devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.


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Star TV Akın Akınözü Öykü Karayel
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