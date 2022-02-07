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Kaderimin Oyunu dizisinde o detay seyirciyi kızdırdı

07.02.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Sarp Apak, Akın Akınözü, Meriç Aral ve Öykü Karayel'in yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde seyirciyi üzen gelişmeler yaşanıyor. Dizide Sarp Apak'ın oynadığı Mahir karakteri, seyircinin gündeminde.

Kaderimin Oyunu dizisinde o detay seyirciyi kızdırdı

Star TV'nin yeni sezonda başlayan ve iyi bir başlangıç yapan dizisi Kaderimin Oyunu için seyirciyi üzen olaylar yaşanıyor. Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; seyirci, Sarp Apak'ın oynadığı Mahir karakteri ile Öykü Karayel'in oynadığı Asiye karakterinin yakınlaşmasını bekliyor ancak son bölümlerde, Akın Akınözü'nün oynadığı Cemal karakteri ile Asiye'nin yakınlık kurması seyircisi üzüyor.

ASIL KAHRAMAN MAHİR OLMALI

Hikayede; Mahir'in saf ve iyi niyetli oluşu, Cemal'in ise karısını ve çocuklarını sırf para için terk eden bir adam olmasına değinen seyirci, bu nedenle asıl kahramanın, iki çocuğuyla çaresiz kalan Asiye'ye sahip çıkan Mahir'in olması gerektiği yorumları yapılıyor.

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