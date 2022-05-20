Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü'nün asıl mesleği bakın neymiş

Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü son zamanlarda yıldızı parlayan oyunculardan biri oldu. Hercai'nin ardından yeni durağı Kaderimin Oyunu dizisi olan Akınözü, ekranların tanıdık yüzlerinden biri haline geldi. Akınözü hakkında az bilinen gerçek şaşırttı.

AKIN AKINÖZÜ'NÜN ASIL MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

31 yaşındaki ünlü oyuncu Akın Akınözü, meğer lisans eğitimini General Studies IC Berkeley Applied Math (Uygulamalı Matematik) alanında almış.

Ancak Akınözü, kariyer tercihini ekran önünden yana kullanmış.

Oyunculuk üzerinde eğitimler alan ünlü isim, ilk olarak 2015'te yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle seyircilerle tanıştı.

Sonrasında birden fazla dizide başrol olarak yer aldı.

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran rolüyle çok beğenildi ve birden fazla ödülün sahibi oldu.





