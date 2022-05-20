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Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü'nün asıl mesleği bakın neymiş

20.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akın Akınözü, Ebru Şahin ile başrolü paylaştığı Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey rolüyle oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. 3 sezon süren dizi, 69. bölümüyle ekranlara veda etti. Akın Akınözü, şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal rolüne hayat veriyor.

Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü'nün asıl mesleği bakın neymiş

Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü son zamanlarda yıldızı parlayan oyunculardan biri oldu. Hercai'nin ardından yeni durağı Kaderimin Oyunu dizisi olan Akınözü, ekranların tanıdık yüzlerinden biri haline geldi. Akınözü hakkında az bilinen gerçek şaşırttı.

AKIN AKINÖZÜ'NÜN ASIL MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

31 yaşındaki ünlü oyuncu Akın Akınözü, meğer lisans eğitimini General Studies IC Berkeley Applied Math (Uygulamalı Matematik) alanında almış.

Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü'nün asıl mesleği bakın neymiş

Ancak Akınözü, kariyer tercihini ekran önünden yana kullanmış.

Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü'nün asıl mesleği bakın neymiş

Oyunculuk üzerinde eğitimler alan ünlü isim, ilk olarak 2015'te yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle seyircilerle tanıştı.

Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü'nün asıl mesleği bakın neymiş

Sonrasında birden fazla dizide başrol olarak yer aldı.

Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü'nün asıl mesleği bakın neymiş

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran rolüyle çok beğenildi ve birden fazla ödülün sahibi oldu.

Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü'nün asıl mesleği bakın neymiş

Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal'i Akın Akınözü'nün asıl mesleği bakın neymiş

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Hercai dizisi Akın Akınözü
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