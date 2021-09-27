Kaderimin Oyunu ekibi buluştu! Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'tan ilk poz

Sefirin Kızı, Kardeşlerim gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya’dan yeni sezon için iddialı bir proje daha geliyor.

Star’da yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu adlı dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ü yaptığı, hikayesini Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizi için Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile anlaşıldı.

Ekip bir araya geldi ve okuma yaptı. Ekibin buluşmasındaki pozlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

Öykü Karayel son olarak Bir Başkadır dizisiyle büyük bir çıkış yakalarken Akın Akınözü ise Hercai ile ön plana çıkmıştı.

