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Kaderimin Oyunu ekibi buluştu! Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'tan ilk poz

27.09.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak. Ekip bir araya gelerek okuma yaptı.

Kaderimin Oyunu ekibi buluştu! Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'tan ilk poz

Sefirin Kızı, Kardeşlerim gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya’dan yeni sezon için iddialı bir proje daha geliyor.

Star’da yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu adlı dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ü yaptığı, hikayesini Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizi için Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile anlaşıldı.

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Ekip bir araya geldi ve okuma yaptı. Ekibin buluşmasındaki pozlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

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Öykü Karayel son olarak Bir Başkadır dizisiyle büyük bir çıkış yakalarken Akın Akınözü ise Hercai ile ön plana çıkmıştı.

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Akın Akınözü Sarp Apak Öykü Karayel
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