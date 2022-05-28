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Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü eski haliyle şaşırttı! Meğer 120 kilodan düşmüş

28.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Hercai dizisinde Ebru Şahin'le başrolü paylaşan ve şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde yer alan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, eski haliyle hayranlarını şaşırttı. Çocukluk fotoğrafları ortaya çıkan ismin 120 kilodan 70 kiloya düşerek bambaşka bir görünüme sahip olduğu görüldü. İşte yıldız ismin çok konuşulan eski hali...

Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü eski haliyle şaşırttı! Meğer 120 kilodan düşmüş

Hercai, Muhteşem Yüzyıl ve Kaderimin Oyunu gibi dizilerle söz ettiren Akın Akınözü, yakışıklılığıyla dikkat çeken oyuncuların başında geliyor. 2015 yılında yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile ilk defa televizyon ekranlarında boy göstermiş olan oyuncu, asıl çıkışını ise 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Hercai dizisinde hayat verdiği Miran karakteriyle yapmıştı.

AKIN AKINÖZÜ'NÜN ESKİ HALİ ŞOKE ETTİ!

Oyunculuk performansı ile de çokça konuşulan isim son zamanların ilgi çeken erkek oyuncuları arasında yer alıyor.

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Akınözü'nün, eski hallerini görenler ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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120 KİLODAN 70 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞ!

Şimdilerde Öykü Karayel ile başrolü paylaşan ismin 120 kilodan 70 kiloya düşerek tamamen başka bir görünüme sahip olması dikkat çekti.

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Akınözü, verdiği kendisindeki değişim hakkında, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" ifadelerini kullanmıştı.

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ÜNİVERSİTE SONRASI OYUNCULUK EĞİTİMİ ALMIŞTI

1990 yılında Ankara’da dünyaya gelen Akınözü, Büyük Kolej mezunu olarak lise hayatını tamamlamış ve General Studies IC Berkeley Applied Math(Uygulamalı Matematik) alanında da lisans eğitimi almıştı. Üniversite hayatını bitirdikten sonra oyunculuğa yönelmiş olan oyuncu oyunculuk ile ilgili eğitimler alarak sektöre girmişti.

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