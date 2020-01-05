HABER
  4. Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılar

Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

MERSİN’de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Müftü Deresi’nin yakınlarında hasta ve bitkin şekilde kaderine terk edilen sahipsiz ata sahip çıktı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Müftü Deresi’nin yakınlarında hasta ve bitkin şekilde kaderine terk edilen sahipsiz ata sahip çıktı. 'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı’na götürülerek tedaviye alındı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz bir atın, Müftü Deresi yakınlarında hasta ve bitkin düştüğü ihbarını aldı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve Fen İşleri Dairesi ekipleri, Piri Reis Mahallesi sınırları içerinde yer alan bölgeye kısa süre içinde ulaştı. Atın, açlıktan ölmek üzere olduğu, bu nedenle hasta ve bitkin düştüğü belirlendi. Ata, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri gelene kadar atın başında bekleyen vatandaşlar, aç ve susuz olan ata, ekmek, ot ve su verdi.
ADINI 'MASUM' KOYDULAR
'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı’na götürülerek tedaviye alındı. İlk müdahalede hayvanın yaşlı olması nedeniyle kas ve kemik sisteminde yetersiz beslenmeden kaynaklanan güçsüzlük tespit edildi ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığı görüldü. Kalça bölgesine ısıtıcı krem uygulandı. Ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ve serum verilen ‘Masum’un tedavisinin, nakledildiği Tarsus Hayvan Parkı’nda devam edeceği kaydedildi.
'GÜÇSÜZ DÜŞMÜŞ'
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde biyolog ve veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Altay Atlı, Müftü Deresi yakınlarında bulunan ata ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Hayvan ambulansımızla acil bir şekilde olay yerine geldik. Hayvanın ayağının kırık olduğu bilgisi verilmişti. Yaptığımız incelemelerde ve muayenede kırığının olmadığı, Hayvanın aşırı derecede yaşlı ve zayıf olduğunu yetersiz beslenme nedeniyle kas ve sinir sisteminde güçsüzlük ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığını tespit ettik. Öncelikle ihbarı veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz gelene kadar hayvanla hem ilgilenmişler hem de önüne yemek ve su koymuşlar. Biz geldiğimizde hayvan yemeğini, suyunu yiyor ve içiyordu" dedi.
TEDAVİSİ SÜRECEK
Öncelikle hayvanın kalça bölgesine müdahale ettiklerini ifade eden Atlı, şunları söyledi:
"Ağrı kesici ve ısıtıcı kremlerle o bölgeyi masaj yaparak yumuşattık. Daha sonrasında hayvanda aşırı zayıflık olduğu için kendine gelmesi için vitamin ve ağrı kesici uyguladık. Serum yaptık. Tüm bunları alan hayvan biraz kendini toparladı. Çeşitli yerlerinde yaralar tespit ettik. Büyük ihtimalle yıllarca at arabasında kullanılmış. Uzun süre insanlara hizmet etmiş bir hayvan. Yaralarına müdahale ettik. Bir antibiyotik uyguladık. Arkadaşlarımızın da yardımıyla hayvanı ayağa kaldırdık. Yürürken hafif bir sekmeye uğruyor. Bunu daha sonrasında tedaviye alacağız. Tarsus Hayvan Parkımıza götüreceğiz. Orada veteriner arkadaşlarımız tedavilerini devam ettirecek."

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
Çanakkale’de 43 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 43 kaçak göçmen yakalandı
Böyle görüntülendiler! Hepsi yakalandıBöyle görüntülendiler! Hepsi yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu

Böyle görüntülendiler! Hepsi yakalandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.