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KADES bir kadının daha hayatını kurtardı

28.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Adana’da kredi kartı yüzünden tartıştığı eşinin tabanca çekip ölümle tehdit ettiği kadın, KADES programıyla polisi çağırdığını ve hayatta kaldığını söyledi.46 yaşındaki Raziye Y., eşinden boşandıktan sonra 11 yıl önce Nuri Y.

Adana’da kredi kartı yüzünden tartıştığı eşinin tabanca çekip ölümle tehdit ettiği kadın, KADES programıyla polisi çağırdığını ve hayatta kaldığını söyledi.
46 yaşındaki Raziye Y., eşinden boşandıktan sonra 11 yıl önce Nuri Y. ile evlendi. İddiaya göre, Nuri Y.’nin kıskançlık krizleri nedeniyle çift arasında sürekli tartışma çıkmaya başladı. 5 yıl önce çift arasında çıkan kavgada Nuri Y., Raziye Y.’yi bıçakla ayağından yaraladı. Raziye Y., şikayetçi olunca Nuri Y. tutuklandı. Bundan bir süre sonra Raziye Y.’nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine Nuri Y. serbest kaldı. Bu süre zarfında Nuri Y.’nin kıskançlık krizleri nedeniyle çiftin tartışmaları sürdü. Raziye Y., adliyeye giderek eşi hakkında koruma kararı aldırdı. Bir süre görüşmeyen çift yeniden barışınca Nuri Y. eve geri döndü.
Son olarak 23 Şubat Salı günü saat 14.00 sıralarında Raziye Y. ile Nuri Y.’nin arasında kredi kartı borcu nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Nuri Y., iddiaya göre eşine hakarette bulundu, tabancasını çekip, “Seni elimden kimse kurtaramaz” diyerek ölümle tehdit etti. Çiftin kızları Y.Y. (10) ise babasının elindeki tabancayı tutarak, "Baba ne yapıyorsun? Elinden bir kaza çıkacak" dedi. Bu sırada Raziye Y., cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Polisin geldiğini gören Nuri Y., tabancasını apartmanın merdiven boşluğuna atıp dama çıktı. Polis ekipleri, yaptığı baskınla Nuri Y.’yi gözaltına aldı. Yapılan aramayla bulunan tabancanın şarjöründe ise 5 mermi olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Raziye Y., eşinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yaşadıklarını anlatan Raziye Y., ifade vermek için polis merkezine giderken bile eşi tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, "O gün gece saat 03.00’e kadar kredi kartı borcu yüzünden tartıştık, sonra uyudum. Sabah olunca yeniden tartışmaya başladık. Sonra bir anda balkona çıktı. Kirli sepetinin içerisinden havluyla bir şeyler çıkardı. Eğilip baktığımda, elindekinin silah olduğunu gördüm ve korktum. Kızım da silahı görünce çok korktu. Hatta silahın üzerine atlayıp, ’Baba ne yapıyorsun? Elinden bir kaza çıkacak’ dedi. Diğer odaya kaçtım ve telefonumdaki KADES düğmesine bastım. Polise haber verdiğimi anlayınca dama kaçtı. Eve gelen polislere, "Dama çıktı" dedim. Nuri Y.’yi damda yakaladılar, silahı da buldular. Polis merkezine giderken bile ’10 güne çıkacağım, o zaman göreceksin’ şeklinde tehditlerde bulunmaya devam etti" diye konuştu.

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