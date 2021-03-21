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KADES nedir? KADES uygulaması nasıl indirilir?

21.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KADES, “Kadına Karşı Şiddetin” önlenmesi amacıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geliştirilen bir uygulamadır. KADES’in tam adı, “Kadın Acil Destek Uygulaması”dır. KADES uygulaması kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz gibi eylemleri engelleme amacı taşıyan bir uygulamadır.

KADES nedir? KADES uygulaması nasıl indirilir?

KADES uygulaması akıllı telefonlar üzerinden Google Play Store veya Apple Store’dan indirilerek kullanılabiliyor. Uygulamaya TC kimlik numarası ile girilebiliyor ve EGM’ye bağlı olan bir kodla aktive ediliyor. KADES uygulaması bir tuşla 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi’ne ulaşarak, kullanıcının yardım çağrısının yapıldığı olay yerine ekipleri yönlendiriyor ve olaya müdahale ediliyor.

KADES UYGULAMASI NEDİR?

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

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Bakan Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili aldıkları tedbirlerin KADES ile sınırlı olmadığını belirterek, merkezde ve taşrada aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimleri kurulduğuna değindi.

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KADES UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
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