KADES nedir, nasıl indirilir ve kullanılır? KADES uygulamasını indirme ve yükleme

KADES, farkındalık yaratmak ve kadınların hayatlarını korumak adına önemli bir teknolojik çözüm sunar. Kullanıcılar, KADES sayesinde tek bir dokunuşla konum bilgilerini güvenlik birimlerine iletebilir ve en kısa sürede yardım alabilir. Uygulama kadınların güvenliğini artırmayı hedeflerken şiddetle mücadelede etkin bir araç olarak kullanılır. Uygulamanın kullanımı oldukça kolaydır ve 7/24 hizmet verir. Akıllı telefonlara indirildikten sonra kimlik doğrulaması yapılır ve acil bir durumda “yardım” butonuna basılarak emniyet güçleri haberdar edilir. Bu sistem kadınların güvenlik ihtiyacına anında cevap verebilmek için tasarlanmıştır.

KADES açılımı

KADES, Kadın Destek Uygulaması’nın kısaltmasıdır. Türkiye'de kadınların ve çocukların maruz kalabileceği şiddet, taciz, tehdit veya istismar durumlarına hızlı müdahale edilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen bir mobil uygulamadır. KADES, acil durumlarda emniyet güçlerine doğrudan ulaşılmasını sağlar ve kadınların can güvenliğini korumayı amaçlar. Uygulama, 7/24 çalışır ve kullanıcıların konum bilgisini emniyet birimlerine ileterek en kısa sürede müdahale edilmesine olanak tanır.

KADES nedir?

KADES (Kadın Destek Uygulaması), Türkiye'de kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet durumlarında hızlı bir şekilde yardım alabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir mobil uygulamadır. Bu uygulama kadınların acil durumlarda tek bir tuşla güvenlik güçlerine ulaşarak yardım talep etmesini sağlar.

KADES, şiddet mağdurlarının konum bilgilerini alarak en yakın polis birimine bildirim gönderir ve hızlı müdahale edilmesini sağlar. Uygulama şiddeti önleme ve mağdurları koruma amacıyla özellikle kadınlara yönelik olarak tasarlanmış olup ücretsiz olarak kullanılabilir. Kullanıcıların kimlik doğrulama işlemini tamamlayarak telefonlarına indirmesi yeterlidir.

KADES nasıl indirilir?

KADES uygulaması, Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir. Mağazada "KADES" araması yaparak uygulamayı bulabilir ve "Yükle" butonuna basarak cihazınıza kolayca kurabilirsiniz. İndirme tamamlandıktan sonra uygulamayı açarak kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

KADES nasıl kullanılır?

KADES uygulamasını kullanmak için önce telefonunuza indirip kimlik bilgilerinizi doğrulamanız gerekir. Uygulamayı açtıktan sonra acil bir durumda ekrandaki ihbar butonuna basarak yardım çağrısı gönderebilirsiniz. Bu çağrı konum bilginizle birlikte polis ekiplerine iletilir ve en kısa sürede müdahale sağlanır. Yanlış yönlendirme ve asılsız ihbar gibi durumları önlemek için gerek duyulmadığı noktalarda kullanılmaması gerekir.