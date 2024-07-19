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  4. KADES'ten gelen ihbar korkunç olayı gün yüzüne çıkardı! Jandarma onu bu halde buldu... Boynundan ve ayaklarından iple bağlayıp...

KADES'ten gelen ihbar korkunç olayı gün yüzüne çıkardı! Jandarma onu bu halde buldu... Boynundan ve ayaklarından iple bağlayıp...

19.07.2024 13:46
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Muğla'da KADES üzerinden gelen ihbar sonrası ekipler harekete geçerken kan donduran olay gün yüzüne çıktı. 71 yaşındaki eşi M.B.'yi boynundan ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darbettiği ileri sürülen 50 yaşındaki S.B., gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

KADES'ten gelen ihbar korkunç olayı gün yüzüne çıkardı! Jandarma onu bu halde buldu... Boynundan ve ayaklarından iple bağlayıp...

Muğla'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, M.B.'nin salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu.

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EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU! TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan M.B., eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darbettiği ileri sürülen S.B., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Muğla
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