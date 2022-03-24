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KADES uygulamasına bastı ama kurtarılamadı! 22 yaşındaki Eda boğularak öldürüldü

24.03.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da meydana gelen kan donduran olayda 36 yaşındaki Sinan Ş., 22 yaşındaki sevgilisi Eda'yı boğarak öldürdü. Eda'nın Sinan Ş.'nin telefonundan KADES uygulamasına basarak polis ekiplerini çağırdığı belirlenirken genç kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Sinan Ş.'nin olay yerinde polise teslim olduğu, kadının cenazesinin ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü öğrenildi.

KADES uygulamasına bastı ama kurtarılamadı! 22 yaşındaki Eda boğularak öldürüldü

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Sinan Ş.(36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Bu sırada Eda Evli, polisi aramak istedi ancak çantasını Sinan Ş.’nin aracında unuttuğu için arayamadı.

Sinan Ş.’nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indiren Eda Evli’nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler, olay yerine geldiklerine eve camdan girerek, genç kadını yerde yatar vaziyette buldu.

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BOĞAZINDAN SIKARAK ÖLÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Boğazından ip benzeri bir cisim ile boğulan kadını bulan ve durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Cinayet zanlısı Sinan Ş.'nin olay yerinde polise teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Sinan Ş.’nin yaşadığı evde ve aracında incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kadının cenazesi ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ordu
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