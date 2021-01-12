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KADES’e ihbar edilen eski eş, yine intihara kalkıştı

12.01.2021 00:39 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Çiğli ilçesinde geçtiğimiz gün eski eşinin evine giderek intihara kalkışan bir kişi, KADES’e ihbar edildikten sonra intihara kalkışmıştı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde geçtiğimiz gün eski eşinin evine giderek intihara kalkışan bir kişi, KADES’e ihbar edildikten sonra intihara kalkışmıştı. Aynı kişi, yine aynı mahallede aynı yöntemle intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 21.45 sıralarında Egekent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan K. (29) barışmak için bir süre önce boşandığı eski eşinin evine gitti. Eski eşini kapısının önünde gören kadın, Kadın Acil Destek Uygulaması(KADES) üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören Oğuzhan K., otomobilin içerisinde bulunan piknik tüpünü açarak intihar etmeye kalkıştı. Şahsın, polis ekiplerinin tüm ikna çabalarını reddetmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin camını balyoz ile kırarken, polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek dışarı çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Oğuzhan K., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aynı yerde, aynı yöntemle ikinci intihar girişimi
Eşinin kapısına dayanan Oğuzhan K.’nin KADES’e ihbar edildikten sonra intihara kalkışması olayını 2 gün önce de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Öte yandan şüphelinin eşiyle barışmak için defalarca intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından Oğuzhan K.’ye ait otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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