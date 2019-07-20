HABER

KADFEST 22 Temmuz'da başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Uluslararası Kadıköy Festivalinde film, sahaf, çizgi ve caz etkinlikleri yer alacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kadıköy Festivali (KADFEST), 22 Temmuz'da "Yıldızlar Altında Sinema" ile Kalamış Park'ında başlayacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalde film, sahaf, çizgi ve caz etkinlikleri yer alacak.

Festival kapsamında düzenlenen "Yıldızlar Altında Sinema Haftası" için Kalamış Parkı'nda kurulacak dev perdede 7 gece boyunca, 7 ülkeden 7 filmin gösterimi yapılacak.

Sinema Haftasının ilk gösterimi, 22 Temmuz'da Charlie Chaplin'in ilk uzun metraj sessiz filmi "Yumurcak" ile açık havada orkestra müziği eşliğinde yapılacak.

Her akşam 21.00'de gerçekleştirilecek gösterimlerde İtalya'dan Giuseppe Tornatore'nin "Cennet Sineması", Arjantin'den Fernando Solanas'ın "Tangolar ve Gardel'in Sürgünü", Fransa'dan Jacques Demy'nin "Cherbourg Şemsiyeleri", Çin'den Wong Kar-Wai'nin "Aşk Zamanı", Tunus'tan Selma Baccar'ın "Kadınlar Koğuşu" ve Türkiye'den Başar Sabuncu'nun "Zengin Mutfağı" filmleri de seyirciyle buluşacak.

KADFEST kapsamında, 22-27 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bahçelerinde "Çizgi ve Sahaf Günleri" düzenlenecek.

Festival alanında, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ve Gençlik Sanat Merkezinden öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla müzik dinletileri sunulacak.

Uluslararası Kadıköy Festivali, 25-28 Eylül'de, yerli ve yabancı grupların sahne alacağı "Caz Günleri" konserleriyle sona erecek.

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Side Antik Tiyatro'daki 'prefabrik tuvalete' eleştiriSide Antik Tiyatro'daki 'prefabrik tuvalete' eleştiri
Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangınSon dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KADFEST kadıköy sinema Uluslararası Kadıköy Festivali

En Çok Okunan Haberler

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

O teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Son dakika: Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Adana'da metil alkol operasyonu!

10 kişini ölümüne yol açmıştı! Polis operasyon düzenledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.