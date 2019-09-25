"KadFest Caz Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Uluslararası Kadıköy Festivali (KadFest) kapsamında düzenlenen "Caz Günleri" başladı.

Etkinliğin açılışı, şef Christof Griese yönetimindeki Berlin Caz Bestecileri Orkestrası'nın "JayJayBeCe" adlı konseriyle Kalamış Parkı'nda yapıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca yarın "Türkiye'de Caz Eğitimi ve Öğretimi" adlı panel düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde başlayacak panelin moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Müzikolog Alper Maral üstlenirken, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Yeşim Pekiner, İstanbul Üniversitesi'nden Gülden Teztel, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Şenol Küçükyıldırım ve Hacettepe Üniversitesi'nden Burak Durman konuşmacı olarak yer alacak.

Panelin ardından, fotoğraf ve müzik örnekleri ile cazın Avrupa'daki tarihini anlatan "Caz Almanya'yı Fethediyor" sergisinin açılışı yapılacak.

Birinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusu bünyesinde yer alan Afrika ve ABD'li müzisyenlerden oluşan orkestraların müzikleriyle, Avrupa'ya ilk adımını atan cazın yayılması ve 1920'li yılların Berlin merkezli Almanya'nın eğlence ve kültür hayatında bıraktığı izler ve eğilimler taşıyan sergi, 13 Ekim'e kadar Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'ndeki tarihi manastır binasında gezilebilecek.