"KadFest Caz Günleri" başladı

Festivalin ikinci gününde ayrıca Fenerbahçe Parkı'nda düzenlenecek Yinon Muallem - Funky Dervish ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'ndeki Remi Panossian Trio Konseri müzikseverlerle buluşacak.

"Cadillac Records" adlı filmin gösterimiyle başlayacak festivalin üçüncü günü, "Caz Nereye?" konulu panelle devam edecek.

Feridun Ertaşkan'ın moderatörlüğünde, müzisyen Şevket Akıncı, Evrim Demirel ve Güç Başar Gülle'nin konuşmacı olarak yer alacağı panel, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Panelin ardından davul virtüözü Turgut Alp Bekoğlu'nun "Love Jazz Quartet" konseri başlayacak. Aynı gün Fenerbahçe Parkı'nda yer alacak "Quartet Feat" konserinde ise Kürşad Deniz ile Sibel Köse sahne alacak.

Festivalin son günü 28 Eylül'de "Get On Up" adlı film gösteriminin yanı sıra "Müzik Albümleri ve Plak Koleksiyonerliği" adlı panel, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Festivalin kapanışı ise Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde "Stanpolites Project Konseri" ve Kalamış Parkı'nda TRT İstanbul Radyosu'nun Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile konuk sanatçı Kerem Görsev'in yer alacağı konser ile yapılacak.