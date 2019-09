KADFEST ile Kadıköy’de caz sesleri

Berlinli caz bestecileri orkestrası JAY JAY BE CE Kalamış Parkı’nda Caz Günleri, şef Christof Griese yönetimindeki Berlin Caz Bestecileri Orkestrası JayJayBeCe konseri ile 25 Eylül Çarşamba, 20.30’da, Kalamış Parkı’nda yapılacak görkemli bir açılışla başlayacak.

Kalamış Parkı’nda caz sesleri yükseliyor

Festivalin kapanış programında yer alan Get On Up adlı film 14.30’da Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde. Tate Taylor’un yönetmenliğini yaptığı film müzisyen James Brown’ın hayat hikayesini beyazperdeye aktarıyor. KADFEST Kadıköy Uluslararası Festivali kapsamında düzenlenen Caz Günleri panel programını Müzik Albümleri ve Plak Koleksiyonerliği adlı panelle kapatıyor. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde düzenlenen panelin konuşmacıları müzik yazarı Murat Beşer ile koleksiyoner Ercan İmre olacak. Program Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde Stanpolites Project Konseri; Kalamış Parkı’nda TRT İstanbul Radyosu’nun Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile konuk sanatçı Kerem Görsev’in yer alacağı konser ile son buluyor.

Programa ilişkin bilgi Kadıköy Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından ve http://kadfest.kadikoy.bel.tr/cazz.html linkinden takip edilebilecek.