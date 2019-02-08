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Kadife kaplama otomobil ilgi çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta sanayide çalışan Can Şahinoğlu hem dikkat çekmek hem de modifiye tutkusu nedeniyle aracını kadife ile kaplayarak kentte ilgi odağı oldu.

Kadife kaplama otomobil ilgi çekti

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta sanayide çalışan Can Şahinoğlu hem dikkat çekmek hem de modifiye tutkusu nedeniyle aracını kadife ile kaplayarak kentte ilgi odağı oldu.
Kent merkezinde sanayi sitesinde oto kaplama dükkanında çalışan Can Şahinoğlu, iş arkadaşı Sinan Özdilek ile birlikte lüks otomobilini kadife ile kapladı. Modifiyeli araçları sevdiğini, bu yüzden kendi aracını kadife ile kapladığını söyleyen Can Şahinoğlu, ''İnsanlar folyo kaplamaya önyargılı yaklaşıyor. Biz hem işyerimizin tanıtımı hem de bize güvensinler diye kendi aracımıza böyle bir şey yaptık. Aracımız tamamen kadife kaplama. Bunun herhangi bir zararı yok. İnsanlar bunu yanlış biliyor. Yıkatmasında veya ruhsata işletmesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Araçta modifiyeyi seviyorum. Biz de bu modifiyeyi ilk olarak kendi aracımızda denedik. Çok güzel oldu. Beğenenler oldu. Kötü yorum yapanlar da oldu ama herkesin kendi düşüncesidir'' dedi.
Bir akım başlatmak istediklerini ifade eden Sinan Özdilek ise, ''Biz bunu diğer yabancı ülkelerde gördük. Bizim ülkemizde birçok lüks araç sahibi dokundurmaya kıyamıyor. Baktık ki diğer ülkelerde bunları yapanlar var. Biz de yapalım, bir akım başlatalım dedik. Türkiye’de bundan önce bildiğim kadarıyla 3-4 tane yapıldı. Bir yenisini de biz Tokat’ta yapalım dedik. Avrupa'da bunu yapan insanlar sadece modifiye amaçlı değil de bir bakıma arabayı da koruma amaçlı yapıyor. Arabayı hem sert cisimlerden hem de çizilmeye karşı koruyorsunuz'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kadife kaplama otomobil ilgi çektiKadife kaplama otomobil ilgi çektiKadife kaplama otomobil ilgi çektiKadife kaplama otomobil ilgi çekti

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