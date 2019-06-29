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Kadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesindeki Kadifekale surları içinde tandır ekmeği yapıp satan Doğu ve Güneydoğulu kadınlar, hem geleneklerini yaşatıyor, hem de evlerinin geçimini sağlıyor.

Kadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki Kadifekale surları içinde tandır ekmeği yapıp satan Doğu ve Güneydoğulu kadınlar, hem geleneklerini yaşatıyor, hem de evlerinin geçimini sağlıyor.
Konak'taki tarihi yerlerden olan Kadifekale surları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Kadifekale'ye gidenler, surların üzerinden kenti seyredebildiği gibi, burada geleneksel yöntemlerle halı ve kilim dokuyan, tandır ekmeği yapan kadınları da ilgiyle seyrediyor. Ancak tandır ekmeği, artık çok az kadın tarafından yapılıyor. Evlerini geçindirmek ve geleneklerini yaşatmak için tandır ekmeği yaptıklarını söyleyen kadınlar, yüksek maliyetlerden şikayet ediyor.
4 yıldır Kadifekale'de ekmek yapan 4 çocuk annesi Riskiye Özal (44), bu yıl ekmek alımlarının düşük olduğunu, istedikleri işi yapamadıklarını belirtti. Ekmeğin büyüklüğüne göre fiyatının 1 lira ile 3 lira arasında değiştiğini aktaran Özal, "Ekmeğin gramını bilmiyorum. Vatandaşlar ekmeği büyük veya küçük istiyor. Biz de göz kararıyla yapıyoruz. Ara sıra sipariş oluyor. Eskisi kadar çok ekmek yapılmıyor. Kadınların birçoğu ekmek yapıp satmaktan vazgeçti. Çünkü maliyet yükseldi" dedi.
Yalnızca ramazan ayında çok sipariş aldıklarını ifade eden Özal, "Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Kızım üniversitede okuyor, onun okul masraflarını buradan kazandığım parayla karşılamaya çalışıyorum. Bu ekmekle yaşıyoruz, yapıp satmazsak aç kalırız" diye konuştu.
'ZOR BİR İŞ AMA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Çok az Türkçe bilen Harbiye Aktaş (48) da, çocukları için ekmek yapıp sattığını belirtti. Yaptığı ekmeklerle elektrik, su, kira masrafını karşılamaya çalıştığını kaydeden Aktaş, "Hava çok sıcak. Bu sıcaklarda bir de tandır ateşinin önündeyiz. Zor ama çocuklarımız için çalışıyoruz" dedi.
Ekmek almak için Kadifekale'ye gelen Nurhayat Öncü (29) ise, "Biz Didim'den buraya aile ziyaretine geldik. Gelmişken de ekmeği alalım istedik. Afiyetle yiyeceğiz. Bu ekmeği çok seviyoruz. Doğal bir ekmek, annelerimizin kendi elleri ile yapılıyor" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyorKadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyorKadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyorKadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyor

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