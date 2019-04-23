HABER

Kadıköy 23 Nisan’da rengarenk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

KADIKÖY Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Selamiçeşme Özgürlük Parkında coşkuyla kutlandı.

Kadıköy 23 Nisan’da rengarenk oldu

İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Selamiçeşme Özgürlük Parkında coşkuyla kutlandı. Düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda tiyatrodan spora, müzikten karikatüre birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yanı sıra yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlik alanına gelen çocuklar ve aileleri güzel havayı da fırsat bilerek etkinliğin tadını çıkardı.

RENKLİ KORTEJLER, BANDO, CANLI HEYKEL PERFORMANSLAR

Şenlik boyunca Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Pandomim Topluluğu’nun düzenlediği renkli kortejler, bando, canlı heykel performansları çocuklara keyifli anlar yaşattı. Performans sanatçıları ip ve çemberler ile akrobatik hareketler gerçekleştirdi. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak isteyen çocuklar için ise yüz boyama, karikatür, origami, resim gibi birbirinden farklı atölyeler gün boyunca çocukları ağırladı. Çocuklar, barış mesajları vererek tüm çocukların bayramını kutladı. Renkli etkinlik havadan da görüntülendi.

“HERKES ÇOCUK KALIRSA, DÜNYA DAHA GÜZEL OLUR”

Çocuklara her zaman önem verdiklerini ifade eden Başkan Odabaşı, “Kadıköy’de bütün milli bayramlar daha içten, daha samimi kutlanıyor. Bugün hava da çok güzel. Biz Mart’ın sonu bahar dedik. Bunun ilk işaretini de görüyoruz. Herkes burada. Bugünün bir önemi daha var. Bugün hem çocuk bayramı, hem de Ulusal Egemenlik bayramı. Burası şu an coşkunun doruğa ulaştığı nokta. Herkes çocuk kalsın. Çünkü hepimiz dünün çocuğuyuz. Bugünün çocukları da yarının büyükleri olacak. Herkes çocuk kalırsa dünya daha güzel olur” dedi.

23 NİSAN’DA SÖZ ÇOCUKLARIN OLDU
23 Nisan günü Özgürlük Parkı’nda temsili olarak Çocuk Meclisi kuruldu. Meclis mobilyaları ve kürsüsünün yerleştirildiği alanda çocuklar daha çok oyun oynayabilmek, daha özgür hayaller kurabilmek, çocuk haklarını konuşmak için mecliste söz aldı. Alanda ayrıca Toplumsal Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Kitapçığı da dağıtıldı.

HER YAŞ GRUBUNA UYGUN ETKİNLİKLER BU FESTİVALDE
Özgürlük Parkı’nın her köşesi her yaş grubuna uygun etkinliklerle donatıldı. Hayatın her alanına yönelik atölyelerde çocuklar deneyim kazanıp, bilgi edindi. Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin hazırladığı ‘Benim haklarım atölyesi’; Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin hazırladığı ‘Gözler bağlı satranç’, ‘Empati sahnesi’, ‘İşaret dili atölyesi’ gibi etkinliklerin yanı sıra Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı(BAK) tarafından hazırlanan ‘Eşini bul’, ‘Afet çantanı hazırla’ eğitimleri verildi.

(FOTOĞRAF GÖRÜNTÜ)

Kadıköy 23 Nisan’da rengarenk olduKadıköy 23 Nisan’da rengarenk olduKadıköy 23 Nisan’da rengarenk olduKadıköy 23 Nisan’da rengarenk oldu

PARTNEREn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyorEn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor
Tema Park'ın özel misafirleri 23 Nisan’ı kutladıTema Park'ın özel misafirleri 23 Nisan’ı kutladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan BM Genel Sekreterine ’Dünya Kitap Günü’ çağrısıMilli Eğitim Bakanı Selçuk’tan BM Genel Sekreterine ’Dünya Kitap Günü’ çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.