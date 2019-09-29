Kadıköy 3 ay boyunca festival havası yaşadı

İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, vatandaşların katılımından dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, gelecek yıl festivalin yine dolu dolu geçeceğini söyledi.

"3 AY SÜREN FESTİVALİN SON GÜNÜ DÜN GERÇEKLEŞTİ"

Kadıköy Belediyesi'nin Temmuz ayında başlattığı 'Yıldızlar Altında Sinema', Ağustos ayında 'Çizgi ve Sahaf Günleri' ile Eylül ayında ise 'Caz Günleri' adı altında düzenlediği 3 ay süren festivalin son günü dün gerçekleşti. Festivalin son gününe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Kerem Görsev'in nefis müzik ziyafetine yoğun ilgi oldu.

"BİZİM YAPTIĞIMIZ SADECE SANATLA SANATÇIYLA KADIKÖYLÜ VATANDAŞIMIZI BULUŞTURMAK"

Festivalde vatandaşlarla bir araya gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköylülerin sanatına sahip çıktığını ifade ederek, “Bizim yaptığımız sadece sanatla sanatçıyla Kadıköylü vatandaşımızı buluşturmak. Kadıköy Uluslararası Festivali'nin son konserini izledik. Charlie Chaplin'in sinema filmiyle başladık ve Kerem Görsev ile TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın konseri ile festivalimiz sona eriyor. Katılımcı sayısı tahminimizin ötesinde. Bu etkinlikleri düzenlerken bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştik. Her geçen gün bu sayı artarak fazlalaştı" dedi.