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Kadıköy açıklarında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 15:49 | Son Güncelleme

 KADIKÖY açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmak üzere olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı.  Olay dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Kadıköy açıklarında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

İstanbul, (DHA) - KADIKÖY açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmak üzere olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı.
Olay dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 6 kişi bulunan bir tekne kötü hava şartları nedeniyle mahsur kaldı. Acil yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri teknede bulunanları kurtarma botuna aldı. 6 kişi kıyıya çıkarıldı. O anlar ekiptekiler tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAFLI)

Kadıköy açıklarında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıKadıköy açıklarında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıKadıköy açıklarında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıKadıköy açıklarında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

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