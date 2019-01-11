Kadıköy Akademi’de ‘Yerelde Sosyal Politikalar’ konuşuldu

İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY Belediyesi 'Yerelde Sosyal Politikalar' konferansının 5’incisini düzenledi. Programda çalışma hakkı ile ilgili görüşlerini aktaran Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Sadece beslenme gibi destekler sağlamak çözüm değil. Kişilerin üretim sürecine dahil olmasını bir şekilde sağlamalısınız” dedi.

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Yerelde Sosyal Politikalar' konferansı kapılarını açtı.

İlk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilen konferansta, sosyal politika kavramının teorik bir çerçeveden başlayıp uygulamasının da masaya yatırılmasının planlandığı belirtildi. Konuyla ilgili Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Merkezi hükümetlerin insani sorunları yakından takip edip çözemediğini gördük. Burada yerel yönetimlere önemli bir rol düşüyor. Yerel yönetimler çocuk yuvalarından sosyal bakım evlerine kadar hayatın başından devam eden zamana ilişkin proje üretmek durumunda” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan çalışma hakkına da dikkat çekilen etkinlikte Başkan Nuhoğlu, “Kamu bir mesleği olan ve çalışmak isteyen bir insanın bu hakkını karşılamalı. Bir bireye bu hakkını veremezseniz onun yaşadığı sorunlarla ilgili çözümleri üretmek zorundasınız. Sadece beslenme gibi destekler sağlamak da çözüm değil. Kişilerin üretim sürecine dahil olmasını bir şekilde sağlamalısınız. Bu bir haktır” diye konuştu.