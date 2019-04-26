Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri kan ve kök hücre bağışı yaptı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanyada, kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Kadıköy Anadolu Lisesi ile Türk Kızılay iş birliğiyle "Kan ver kalplerde kal" sloganı ile dün başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyası sürüyor.

Moda'daki okulun bahçesinde devam eden kampanyaya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Okul Müdürü Ali Fuat Güney, geçen yılki kampanyada 450 ünite kan ve 70 kök hücre bağışı yapıldığını, bu yıl bin ünite kan ve 200 kök hücre bağışı hedeflediklerini söyledi.

Güney, toplumsal duyarlılık oluşturmayı, Türk Kızılay'a ihtiyacı olan kan ve kök hücre bağışı anlamında katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatarak, kampanyayı gelecek yıllarda da devam ettirmek istediklerini belirtti.

Ali Fuat Güney, Türk Kızılay'ın, kan bağışı ve kök hücre bağışı yapan her öğrenciye bir çam fidanı verdiğini, bunların da Aydos Ormanı'na dikileceği anlattı.

Kampanya 3 gün sürecek.

