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Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri British Londra Olimpiyatları'ndan madalyalarla döndü - Okul öğrencilerinden Yasemin Akın biyoloji alanında altın, Eda Fıçıcıoğlu ve Alperen Koşucu gümüş, Elif Naz Aksu bronz madalya kazanırken Ece Eylül Koç mansiyon ödülüne değer görüldü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri British Londra Biyoloji Olimpiyatları'ndan madalyalarla döndü.

Okul öğrencilerinden Yasemin Akın biyoloji alanında altın, Eda Fıçıcıoğlu ve Alperen Koşucu gümüş, Elif Naz Aksu bronz madalya kazanırken, Ece Eylül Koç mansiyon ödülüne değer görüldü.

British Londra Biyoloji Olimpiyatları'ndan madalya ile dönen Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürü Ali Fuat Güney ve öğretmenleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’yı ziyaret etti.

Öğrencileri, okul idaresi ve öğretmenleri tebrik eden Yazıcı, gençlerle gurur duyduğunu belirterek, bilim, sanat, kültür yolundaki çabaları ve başarılarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Okul Müdürü Güney ise Kadıköy Anadolu Lisesi’nin akademik eğitimin yanında bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında da ilgi ve başarılarının üst seviyede olduğunu ifade ederek okul yönetimi olarak öğrencilerin bu yönlerini desteklemeyi çok önemsediklerini söyledi.

Bu yıl ayrıca 50.si düzenlenen TÜBİTAK 2019 Proje Yarışmasında Zeynep Dilara Balkan ve İbrahim Mert Kotbaş'ın hazırladığı alzheimer ve parkinson hastalıklarıyla ilgili molekül ilaç projesiyle İstanbul Asya Elemelerinde 1.lik alarak Ankara’daki finallere katılmaya hak kazandı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği'nin düzenlediği Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması'nda da 9. Sınıf Öğrencisi Ayşe Sare Onur 2.lik ödülü alarak okulun sosyal ve duyarlılık alanında da öncü olduğunu göstermiş oldu.

- Velilerden örnek davranış

Öte yandan, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın himayesinde düzenlenen "Bilimin Kanatları Projesi"ne Kadıköy Anadolu Lisesi idaresi ve 9. sınıf öğrencilerinin velileri destek vererek kimya laboratuvarını, çağa uygun, modern bir şekilde yeniledi.

Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, okul müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenci katılımı ile laboratuvarın açılışı yapıldı.

Okul öğrencilerinin hazırladığı deneyler ve kimya dalında İstanbul Asya Elemelerinde 1.lik alan proje katılımcılara sunuldu.

Kaymakam Özarslan, kimya laboratuvarını modern şekilde yenileyen ve tüm kimyasal ve deney malzemelerini alan velilere plaket verdi. Özarslan, duyarlılıkları ve gençlerin bilimsel gelişimlerine yönelik taşıdıkları hassasiyetten dolayı velilere teşekkür etti.

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