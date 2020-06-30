Kadıköy Belediye Başkanı: ‘‘Gar Görünümlü AVM, Bir Rant Projesi’’

İstanbul’dan Ankara’ya giden Yüksek Hızlı Tren’in kalkış istasyonu olan Söğütlüçeşme istasyonunun içinde sosyal donatı ve ticaret alanları olan bir tren garına dönüştürülme projesine dair tartışmalar sürüyor. Devlet Demiryolları, 65 bin 370 metrekarelik alanda, 42 bin 451 metrekare inşaat yapılması planlanan proje için “Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.” şirketini yetkilendirdi. Yapım sürecinde TCDD’ye, her yıl ÜFE oranında artırılmak üzere aylık 32 bin 315 TL kira ödeyecek şirketin 25 yıllık işletme süreci için aylık kirası 161 bin 574 TL olacak. 660 metre yeni ray hattı döşenecek ve 36 ayaklı viyadük yapılacak 193 milyon toplam bedelli proje kapsamında 443 araçlık otoparkla 118 dükkan ve ofis de kullanıma sunulacak. Odabaşı: ‘‘Bu proje Kadıköy çarşısını yok edecek trafik yoğunluğunu arttıracak, Kadıköy yeni bir AVM kaldıramaz’’ Bu inşaata göreve geldiği 31 Mart 2019’dan beri karşı çıkan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’ün kalbine yapılacak projenin ilçedeki hayat kalitesini felç edeceğini söylüyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Odabaşı “Söğütlüçeşme’de resmi adı gar ve sosyal donatı alanı olarak düşünülen bir proje geliştiriliyor. Bu proje hayata geçirildiği zaman hem Kuşdili’ni hem Haydarpaşa’yı etkileyecek bir proje. Sosyal yaşam alanı dedikleri yer AVM. Bir de gar binası yapılmak isteniyor. Üst katında yolcuların gidip gelebilecekleri salonlar var ama giriş katı, alt katı yine ticarethane. Biz bu projenin her haline hangi adla olursa olsun karşı çıkıyoruz. Kadıköy yeni bir AVM’yi kaldıramaz. Oluşacak trafik yoğunluğu Kadıköy içi bölgelerini minibüs yolunu da Bağdat Caddesi’ni de Acıbadem’i de olumsuz etkileyecek. Burada yapılacak AVM, tarihi Kadıköy çarşısını yok edecek. İnsanlar AVM’ye gitmeye korkarken AVM projesiyle karşı karşıya kaldılar’’ dedi. ‘‘Haydarpaşa garı varken bunu yapmak israf, bu bir rant projesi’’ Bir zamanlar İstanbul’dan Anadolu’ya giden trenlerin ana merkezi olan Haydarpaşa Garı, 2013 yılından beri faaliyet dışı. Anadolu yakasında bir gar ihtiyacı olduğunu kabul eden Kadıköy Belediye Başkanı’na göre Söğütlüçeşme’nin hemen yanı başındaki tarihi gar zaten bunun için ‘‘biçilmiş kaftan’’.

Odabaşı ‘‘Bir kilometre ötesinde Haydarpaşa Garı var. Buraya yapılmak istenen bütün fonksiyonlar, o garın içerisinde şu an var. Şu anda Söğütlüçeşme ile Haydarpaşa Garı arasında tren yolu yapılıyor. Orası gar olarak dururken buraya neden AVM ihtiyacı oldu? Onun için diyorum gar görünümlü AVM. Sorduğumuz zaman, ‘O banliyö trenleri için’ deniyor. Hızlı treni de götür oraya. Bir kilometre ray döşemişsin buraya neden yeni bir yatırım yapıyorsun? İsraf başka bir açıklaması yok. İsraf. Ve birilerine herhalde artık rant elde etmek için yer kalmadı diye düşünüyorum. Kimseyi de suçlamak istemiyorum. Avukatım, belge olmadan konuşmam ama bizim duyduğumuz bize söylenen, bu bir rant projesi’’ dedi. Kadıköy Belediyesi, yürütmeyi durdurma kararını durduran üst mahkeme kararını durdurmak için başvuruda bulundu Kendisi de avukat olan Kadıköy Belediye Başkanı, İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin, 8 Mayıs 2020’de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nün davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanında ‘müdahil’ olduğu davada verdiği, yürütmeyi durdurma kararının, bakanlığın itirazı üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’nin kararındaki iptal gerekçelerini haksız buluyor.

Şerdil Dara Odabaşı, “Asıl komedi de orada başladı. İtiraz yasal bir haktır ama Sayın Heyet, salgın sürecinde şöyle bir karar verdi. Yürütmeyi durdurma kararı aldığımız ana dosyada bilirkişi heyeti oluşturulmuş. Bilirkişi burada yapılan projenin kamusal yarar olmadığı, şehir planlaması açısından Kadıköy’e, İstanbul’a planlara aykırı olduğu gerekçesiyle görüş bildirdi. Üst mahkeme, ‘Bu bilirkişi heyeti, salgın döneminde yerinde gidip keşif yapamamıştır, konusunda uzman değildir, raylı sistemler uzmanları değerlendirmeli’ diyerek yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Burayı şehir plancıları bilmeyecek de kim bilecek? Peki acelesi ne de yürütmeyi durdurma kararını kaldırıyor? Mimarlar Odası’nın bizimle paralel şekilde açmış olduğu dava dosyasında, raylı sistemler uzmanın vermiş olduğu bir bilirkişi raporu var. O raporu kendi dosyamıza isteyerek üst mahkemenin bozma gerekçesinin doğru olmadığını, raylı sistemler bilim insanlarının da onlarla beraber yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız’’ dedi.