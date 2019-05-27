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Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Yangında 2 kişin hayatını kaybetti"

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 08:55 | Son Güncelleme

Kadıköy’de çıkan yangın ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.4 binanın yandığı Fikirtepe’deki olay yerine gelen Kadıköy Belediye Başkanı , “Şerdil Dara Odabaşı “Yangın sonucu vefat eden yurttaşlarımız var.

Kadıköy’de çıkan yangın ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
4 binanın yandığı Fikirtepe’deki olay yerine gelen Kadıköy Belediye Başkanı , “Şerdil Dara Odabaşı “Yangın sonucu vefat eden yurttaşlarımız var. Yangının neden çıktığı itfaiye tarafından araştırılıyor. Sayın savcı bey de burada. olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor. Sabaha doğru uyurken oluyor olay. Üzücü bir durum iki tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Birisi hastanede birisi olay yerinde” dedi.

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