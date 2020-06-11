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Kadıköy belediye binasında intihar girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kadıköy'de belediye binasına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından intihar teşebbüsünde bulunan kişi ikna edilerek aşağıya indirildi. Çevredeki bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden cep telefonlarıyla olayı görüntüledi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Hasanpaşa'da bulunan Kadıköy belediyesinde meydana geldi. Simitçilik yapan İbrahim A., 6 katlı binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Cama çıkan kişiyi gören çalışanlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler vatandaşlar ve çalışanları uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri de tedbir amaçlı yastık açtı. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bulundu. İntihar girişiminde bulunan İbrahim A.'nın camın kenarında yürüdüğü anlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

SOSYAL MESAFE KURALINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Ekiplerin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmaları sürerken, çevredeki bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalıştı. Polis, güvenlik şeridi çekerek görevliler dışındaki vatandaşları belediye binasından çıkardı. Polisin 1 saat süren çalışmalarını sonucu ikna edilerek aşağıya indirilen İbrahim A. ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA

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