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Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 09.05

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA-ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul'da hayat 2 dakikalığına durdu.Kadıköy, Beşiktaş vapurunda saatler 09.05'i gösterdiğinde yolcular yüzlerini Dolmabahçe Sarayı'na dönerek, saygı duruşuna geçti.

Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA-ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul'da hayat 2 dakikalığına durdu.Kadıköy, Beşiktaş vapurunda saatler 09.05'i gösterdiğinde yolcular yüzlerini Dolmabahçe Sarayı'na dönerek, saygı duruşuna geçti. Aynı anlarad Beşiktaş İskelesi'nde de bekleyen yolcular saygı duruşuna geçerek, Ata'ya saygılarını gösterdi.
(FOTOĞRAF)

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Ata'yı anarken gözleri dolduAta'yı anarken gözleri doldu
Ata'ya saygı havadan görüntülendiAta'ya saygı havadan görüntülendi
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