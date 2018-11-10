Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 09.05

Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA-ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul'da hayat 2 dakikalığına durdu.Kadıköy, Beşiktaş vapurunda saatler 09.05'i gösterdiğinde yolcular yüzlerini Dolmabahçe Sarayı'na dönerek, saygı duruşuna geçti. Aynı anlarad Beşiktaş İskelesi'nde de bekleyen yolcular saygı duruşuna geçerek, Ata'ya saygılarını gösterdi.
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