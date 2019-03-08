Kadıköy çiçek açtı

İSTANBUL,(DHA) AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bağdat Caddesi’nde kadınlara çiçek dağıttı. Şenocak, “Kadın adayımızın olduğu Kadıköy’de kendisine destek olalım istedik” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak ve AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadıköylü kadınlara çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

“KADIKÖY ASLINDA BİR KADIN KENTİ”

Kadıköy’e belediye başkan adayı olmanın gururunu yaşadığını söyleyen AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özkan, “Bugün Dünya Kadınlar Günü ve Kadıköy de aslında bir kadın kenti, çünkü Kadıköy’de kadın nüfusumuz çok fazla. Bu nedenle bir kadın aday olarak, bir şehir plancısı olarak yaşadığım yerden belediye başkanı adayı olmanın gururunu yaşıyorum. İlçemizde kurduğumuz 3-4 noktada Kadıköylü kadınların gününü kutluyoruz ve çiçek hediye ediyoruz” dedi.

“KADIKÖY’DE SÜRPRİZ YAPACAĞIZ”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan İl Başkanı Şenocak da, “Dünya Kadınlar Günü ile alakalı özellikle kadın adayımızın olduğu Kadıköy’de hem kendisine destek olalım hem de bugün burada günün anlamına binaen bir çiçek dağıtımı yapalım istedik. Gerçekten iyi bir teveccüh var ve adayımız burada seviliyor. İnşallah 31 Mart akşamı burada bir sürpriz yapmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizde sonuna kadar yanında olacağız ve destekleyeceğiz” diye konuştu.