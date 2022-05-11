"Kadıköy'de 16 yaşındaki kız çocuğuna bekçi tacizi" iddiası olay olmuştu! Emniyetten yalanlama geldi

Dün, özellikle sosyal medyada gündem olan "16 yaşındaki çocuğa bekçi tacizi" iddiasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kadıköy’de 16 yaşındaki bir kız çocuğunun bekçilerin sözlü tacizine uğradığı ve gözaltına alındığı iddiası yalanlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Emniyet, iddiaları yalanlarken, olayın nasıl gerçekleştiğini de kamuoyuna duyurdu.

"İFTİRA ATACAĞINI SÖYLEDİ"

İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamada, “Şahıslar hakkında işlem yapılmak üzere ilgili birimlere intikal ettirilecekleri sırada Z.B. isimli şahsın, görevlilere sözlü hakaret ederek zorluk çıkarttığı, kendisine işlem yapılması halinde görevlilerin kendisine yönelik sözlü tacizde bulundukları yönünde iftira atacağını arkadaşı F.Ç. isimli şahsa beyan ettiği, F.Ç. isimli şahsın resmî ifade içeriğinden öğrenilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, haberde yer alan taciz ve gözaltı iddialarının asılsız ve iftiradan ibaret olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerden F.Ç. isimli şahıs hakkında “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca Z.B. isimli şahıs hakkında 'görevli memura iftira' suçundan adli işlem başlatıldı. (İHA)

