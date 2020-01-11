HABER
  4. Kadıköy'de 6 katlı binada yangın paniği!

Kadıköy'de 6 katlı binada yangın paniği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 21:39 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede iddiaya göre gazlı şömineden yangın çıktı. Yangında daire sahibi ve bir itfaiyeci yaralandı. Alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Göztepe Mahallesi Yeşil Çeşme Sokak'ta saat 19.30 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın ikinci katında çıkan yangına yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alabildi. Alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında yaralanan daire sahibi ve bir itfaiye eri ile dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale edildi.

ALEV ALEV YANDI

Dairenin alevli bir şekilde yanması ve panik anları bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Daire sahibinin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde yangının gazlı şömineden çıktığını söyleyerek iddia edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

"PERDELER BİR ANDA ALEV ALDI, PATLAMA OLDU"

Yangın çıktığı sokakta esnaf olan Fethiye Düzgünoğlu da "Ben sokağın başında esnafım, lavaboya indim, çıktıktan sonra kafamı çevirdim baktım ev yanıyor. Binada mangal mı yaptılar diye düşündüm. Perdeler bir anda alev aldı. Patlama oldu, o panikle itfaiye aramak hiç aklıma gelmedi. Etraftaki insanlara koştum. Şu anda herhangi bir can kaybı yok, evde maddi hasar var, mahsur kalanları da itfaiye ekipleri kurtardı. Duman'dan birkaç kişi etkilendi. Onlara da sağlık görevlileri müdahale etti" diye konuştu (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralıZeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu!3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy yangın

En Çok Okunan Haberler

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeşme'de facia! Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den kritik açıklama! 'Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde'

Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Kritik açıklama!

11 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu!

3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu! 4 kişi gözaltında

3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu!

Putin 'Erdoğan'la konuştuk' diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var

'Erdoğan'la konuştuk' diyerek açıkladı! Çarpıcı Libya iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.