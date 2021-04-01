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  4. Kadıköy'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

Kadıköy'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

01.04.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Kaymakamlığı, bazı grupların İskele Meydanı'nda eylem çağrılarının olduğunu belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında idarelerinde bulunan tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını bildirdi.

Kadıköy'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya yoluyla 1 Nisan saat 17.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrıları yaptıkları belirtildi.

"SALGININ YAYILIMININ ENGELLENMESİ ÇALIŞMALARINA OLUMSUZ TESİR EDEBİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyelerini göz önünde bulundurarak 29 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarındaki değişikliklere göre alınan kararlar doğrultusunda İstanbul'un, "Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller" arasında yer aldığına vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla ilçemizde yapılmak istenen toplanmanın, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) kaymakam Kadıköy

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