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Kadıköy'de alarma geçiren olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Kadıköy iskele meydanında bırakılan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

Kadıköy'de alarma geçiren olay

Olay, Kadıköy'ün en işlek yeri olan iskele meydanda meydana geldi. Beşiktaş iskelesi yakınında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, alanı boşaltarak güvenlik şeridi çekti.

Bu sırada çevrede toplananlar merak dolu bakışlarla çalışmaları izledi. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, çantaya fünye yerleştirdi. Büyük bir gürültüyle patlayan çantadan elbiseler ve ayakkabı çıktı. İncelemenin ardından güvenlik şeritleri kaldırılarak alan yaya trafiğine açıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Şüpheli çanta

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