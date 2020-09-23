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  4. Kadıköy'de ambulans kaza yaptı: 4 sağlıkçı yaralı

Kadıköy'de ambulans kaza yaptı: 4 sağlıkçı yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Kadıköy'de ihbara giden ambulans, otomobille çarpıştıktan sonra yan yattı. Ambulanstaki 4 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kadıköy'de ambulans kaza yaptı: 4 sağlıkçı yaralı

Kaza saat 07.45 sıralarında Kozyatağı'nda meydana geldi. Bir ihbara giden ambulansla, Vedat Arslan'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Ambulans çarpışma sonrasında yan yattı. Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliği aldı. Kazada ambulansta bulunan 4 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle kapanan cadde araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Vedat Arslan, "Arkadan vurunca yan yattı ambulans. İçinde hasta da olmadığı için ses de duyamadım. Sağlıkçılar yaralandı ama durumları hafif" diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

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