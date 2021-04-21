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Kadıköy'de bakıcı dehşeti: Fırlattığı terlik silah sayıldı! Yaşlı kadına kendi evinde kabusu yaşatmıştı

21.04.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de 89 yaşındaki kadına şiddet uygulayan Özbekistan uyruklu bakıcıya, 'silahla yaralama' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı. 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan bakıcının yaşlı kadına yaptıklarına savcılık da kayıtsız kalamadı. Olay esnasında fırlatılan terlik silah kabul edildi.

Kadıköy’de bakıcılığını yaptığı 89 yaşındaki Fatma Kantar’a yönelik sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı tespit edilen Özbekistan uyruklu bakıcı Rano Rakhımova(30) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Rano Rakhımova’nın bakıma muhtaç ve yaşlı olan müşteki Fatma Kantar’ın evinde bakımı sebebiyle çalıştığı anlatıldı. Şüphelinin yaşlı kadını terlik fırlatarak yaraladığı, yaşlı kadına yönelik küfür ve hakaret belirtildi.

SAVCILIK TERLİĞİ SİLAH SAYDI

İddianamede yaşlı kadına fırlatılan terlik silahtan sayılarak, şüphelinin ‘silahla yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplamda 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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NE OLMUŞTU?

Kadıköy’de Özbekistan uyruklu bakıcı Rano Rakhımova, 89 yaşındaki Fatma Kantar’a yönelik sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte 20 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alınmıştı. Şüpheli sorgusunda, “Bakıcılık yaptığım süre boyunca ona hiç kötü davranmadım. Suçlamalara konu görüntülerin çekildiği gün alkol kullanmıştım. Alkolün etkisiyle böyle yanlış hareketler yaptım. Kendisini darp etmedim” diyerek üzgün ve pişman olduğunu söylemişti. Şüpheli sorgusunun ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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İHA

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