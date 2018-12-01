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Kadıköy'de balkonda köpeğini döven kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 17:39 | Son Güncelleme

Kadıköy'de bir binanın balkonunda köpeğine şiddet uygularken görüntülenen kişi gözaltına alındı. Bina önünde toplanan hayvanseverler köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti.

Olay Acıbadem Mahallesi Tekin sokakta meydana geldi. Evinin balkonunda köpeğine terlik ve yumrukla şiddet uygulayan bir kişi cep telefonu ile görüntülendi. Olay görüntülerinin ortaya çıkması üzerine hayvanseverler bina önünde toplandı. Hayvanseverler köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Şikayetler üzerine köpeğine şiddet uygulayan kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"VİDEOYU GÖREN BİR KİŞİ DARP ETTİ"

Görüntüleri izledikten sonra bina önüne geldiği söyleyen bir kişi, “Köpeğini yumrukluyor ve köpekten çığlıklar yükseliyor. Hayvan da topallıyor. Köpeği gezdirmeye çıkarmış. Bizi görünce korktu. Videoyu gören bir kişi de darp etmiş" dedi.

Başka bir hayvansever ise “Sosyal medyada gördük, hemen geldik. Balkonda şiddet görüntülerini gördük. Polise ihbar ettik. Gözaltına aldılar biz de şikayetçi olacağız" diye konuştu.

ŞİDDET KAMERADA

Köpeğe uygulanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde balkonda bir kişinin köpeğe terlik ve yumrukla vurduğu görülüyor. Şiddet uygulanan köpeğin veterinere götürüleceği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

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