Kadıköy'de baltalı dehşet! 'Eşime bakıyorsunuz' dedi, sonrası korkunç

Olay saat 13.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre E.B isimli bir kişi eşine bakıldığını öne sürerek işyeri sahibi olan A.Ç. ile tartışmaya başladı.
BALTA İLE SALDIRDI
Tartışmanın bir anda kavgaya dönmesi üzerine E.B. elindeki balta ile iş yeri sahibine saldırmaya çalıştı.
AYAĞANINDAN VURDU
Bu sırada babasına bir kişinin balta ile saldırdığını gören N.Ç. ruhsatlı silahıyla ateş etti.
Bacağından yaralanan B.E. kanlar içinde yere yığıldı. Hasanpaşa Polis merkezine yakın bir noktada olan kavgada silah seslerini duyan polis memurları hemen olay yerine geldi.
N.Ç ve babası A.Ç, polis ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bacağından yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek
Gazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak
Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...
Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Okuyucu Yorumları 12 yorum