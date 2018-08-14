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Kadıköy'de baltalı dehşet! 'Eşime bakıyorsunuz' dedi, sonrası korkunç

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

Kadıköy'de eşine bakıldığını iddia eden bir kişi baltayla döviz bürosunu bastı. İşyeri sahibine balta ile saldıran E.B., işyeri sahibinin oğlu tarafından ayağından vuruldu.

Kadıköy'de baltalı dehşet! 'Eşime bakıyorsunuz' dedi, sonrası korkunç

Olay saat 13.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre E.B isimli bir kişi eşine bakıldığını öne sürerek işyeri sahibi olan A.Ç. ile tartışmaya başladı.

BALTA İLE SALDIRDI

Tartışmanın bir anda kavgaya dönmesi üzerine E.B. elindeki balta ile iş yeri sahibine saldırmaya çalıştı.

AYAĞANINDAN VURDU

Bu sırada babasına bir kişinin balta ile saldırdığını gören N.Ç. ruhsatlı silahıyla ateş etti.

SILAH

Bacağından yaralanan B.E. kanlar içinde yere yığıldı. Hasanpaşa Polis merkezine yakın bir noktada olan kavgada silah seslerini duyan polis memurları hemen olay yerine geldi.

N.Ç ve babası A.Ç, polis ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bacağından yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
kadıköy balta saldırı polis

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Döviz Bürosunun Sahibi Tutuklanmalı KESINLIKLE IYICENE BI ARAŞTIRILMALI DURDUK YERE BIR INSANIN GOZU DONUP BALTAYLA SALDIRMAZ YAPMIŞTIR KESIN
@ozkan_pusa_2018 nerden anladın olay yeri incelemesimisin oldu herkez baltayı alan etrafa saldırsın hemen hükmü verdin ayıp ayıp
@ozkan_pusa_2018 para sızdırmak için olmasın
Yahu herkes herkese bakar ne var bunda hemen öldürmek mi lazım bence delikanlı doğru olanı yapmış birini katil olmaktan diğerini ölmekten kurtarmış
Baltayla saldıran balatayla hesabını ödeteceksin.
adam durduk yere niye saldırsın
@frtdg para için
herkez değil, herkes.. Yeter artık ya, bu ne cehalet
bir insan neden balta ile gezmeye çıkar bunu br öğrenin önce....
Millet iyice pisikopata bağlamış
HERİF KARI AYAKLARINA SOYGUNA GELMİŞ ANLAYIN.
iyi etmiş dövizcinin oğlu eline sağlık
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