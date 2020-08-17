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  4. Kadıköy'de bankta herkesin içinde uyuyan adamı soymaya kalktı

Kadıköy'de bankta herkesin içinde uyuyan adamı soymaya kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy’de bir şahıs, bankta uyuyan bir vatandaşın yanına yaklaşarak cep telefonuyla konuşma bahanesiyle cüzdanını çalmaya çalıştı. O sırada uyanan vatandaş, şahsa tepki gösterdi. O anlar telefonu kameralarına kaydedildi.

Görenlere "Bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık girişimi Kadıköy İskelede sabah saatlerinde meydana geldi. Bankta uzanarak uyuyan vatandaşın yanına yaklaşan şahıs telefon ile konuşuyor gibi yaparak el çabukluğu yöntemiyle uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı.

O anda uyanan adam cüzdanını çalmaya çalışan adamı eliyle iterek tepki gösterdi. Cüzdanı çalmaya çalışan şahıs ise telefon ile konuştuğunu işaret etti.

Hırsızlık girişimine sinirlenen uyuyan adam tepki göstererek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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