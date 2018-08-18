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Kadıköy’de bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 08:22 | Son Güncelleme

Kadıköy'de arkadaşı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy’de bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

Kozyatağı Lüle Sokak ile Oral Çıkmaz Sokak arasında bulunan bir parkta oturan Gökay Erdem (31) ile arkadaşı olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdem, arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Erdem'i bıçaklayan kişi kaçarken, karnından yaralanan Erdem, parktan yaklaşık 300 metre uzaktaki bir apartmanın bahçesine kadar sürüklendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı park ile Erdem'in cansız bedeninin bulunduğu apartman bahçesinde delil çalışması yaptı.

Polis, Erdem'i bıçaklayarak öldüren şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy ceset

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