Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor

Acıbadem'deki Faik Paşa Camisi'nden cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başladı. Cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDA

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı tespit edildi.

Cami görevlisi Abdullah Sayantürk, "Namaz bitince aşırı dumanı gördük. Yangın tüpleriyle camı kırıp yangını söndürdük. Kameradan gördüğümüz kadarıyla namazdayken bir kadın giriyor ve örtüleri toplayıp yakıyor. Sonra da kaçıyor." dedi.

Polis, camiyi yakmaya çalışan kadının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.20 sıralarında Kadıköy ilçemizin Acıbadem Mahallesi Faik Paşa Camisi'nin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulmuştur." denildi.

Açıklamada, yangının cami görevlileri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedilerek, "Yangın şüphelisinin yakalanması ve bu menfur olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Faik Paşa Camimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. (AA)





