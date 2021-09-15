HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor

Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor

15.09.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de bir cami, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi. İstanbul Valiliği, Kadıköy'de bulunan Faik Paşa Camisi'ndeki yangına ilişkin şüphelinin yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Acıbadem'deki Faik Paşa Camisi'nden cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başladı. Cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Çay ve poğaça ısmarladığı kişi camiden ayakkabı çaldıTrabzon'da şaşkına çeviren olay! Çay ve poğaça ısmarladığı kişi camiden ayakkabı çaldı

Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDA

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı tespit edildi.

Cami görevlisi Abdullah Sayantürk, "Namaz bitince aşırı dumanı gördük. Yangın tüpleriyle camı kırıp yangını söndürdük. Kameradan gördüğümüz kadarıyla namazdayken bir kadın giriyor ve örtüleri toplayıp yakıyor. Sonra da kaçıyor." dedi.

Polis, camiyi yakmaya çalışan kadının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.20 sıralarında Kadıköy ilçemizin Acıbadem Mahallesi Faik Paşa Camisi'nin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulmuştur." denildi.

Açıklamada, yangının cami görevlileri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedilerek, "Yangın şüphelisinin yakalanması ve bu menfur olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Faik Paşa Camimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. (AA)

İstanbul'un en uzun isimli camisi! Adını kimse söyleyemiyorİstanbul'un en uzun isimli camisi! Adını kimse söyleyemiyor

20210914_2_50027876_68752112_Web

20210914_2_50027876_68752117_Web

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Isparta! Komşularına kızdı, bu pankartı astıYer: Isparta! Komşularına kızdı, bu pankartı astı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Haritada bir tek o il kaldı! Bakan Koca: Çağrıda bulunalım mı?Haritada bir tek o il kaldı! Bakan Koca: Çağrıda bulunalım mı?
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

14 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

14 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

16 yaşındaki kızı "seviyorum" diyerek kaçırmaya çalıştı

16 yaşındaki kızı "seviyorum" diyerek kaçırmaya çalıştı

Thodex mağdurlarını sevindirecek haber! Türkiye'de bir ilk

Thodex mağdurlarını sevindirecek haber! Türkiye'de bir ilk

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.