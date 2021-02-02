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Kadıköy'de Boğaziçi eylemine polis müdahalesi

02.02.2021 22:10 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de Boğaziçi eylemine polis müdahalesi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan gruplara polis müdahale etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyarılara rağmen dağılmayan eylemcilere müdahalede bulunulduğu ve 104 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlere destek vermek için Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrısı yapılması üzerine Kadıköy Kaymakamlığı açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden bugün günü saat 18.00'da ve önümüzdeki günlerde Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır" denildi.
Ancak bazı gruplar Kadıköy'e gelerek Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek vermek istedi. Bunun üzerine polis müdahalede bulundu. Müdahale sonrası gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadıköy'de ara sokaklarda devam eden olaylar sırasında çöp konteynerlerinin de devrildiği görüldü.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eyleme ilişkin yapılan açıklamada, "02.02.2021 günü açık kaynaklarda 'Kayyum Rektör İstemiyoruz' sloganı ile Kadıköy İlçesi İskele Meydanına toplanma çağırısı yapılması konusu ile ilgili; 02.02.2021 günü saat 16.00 itibari ile Kadıköy İlçesinde Rıhtım Meydan- Atatürk Anıtı Çevresi, Osmanağa Cami Önü, Khalkedon Meydanı, Rıhtım PTT Önü, Kadıköy HDP İlçe Binası Önü, Altıyol Boğa Meydanı, Süreyya Operası Önü, Beşiktaş ve Eminönü İskeleleri, Söğütlüçeşme Caddesi ve Rıhtım Caddesi girişi noktalarında gerekli emniyet tedbirleri aldırılmıştır." denildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 17.30 sıralarında toplanmaya başlayan yaklaşık 250-300 kişilik gruba Kadıköy Kaymakamlığının 2021/2 sayılı Basın Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan 'Bahse konu yapılmak istenen toplanmaların toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17.maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32/Ç maddesi kapsamında Kadıköy ilçesi idaresinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda 7 gün süre ile yasaklandığı' hususları grubun duyabileceği şekilde megafon marifeti ile söylenerek grup uyarılmıştır. Uyarılara aldırmayan alanda beklemeye devam eden grup süpürülmek suretiyle alandan uzaklaştırılmaya başlanmış, bu esnada direnen, ısrarla uyarılara riayet etmeyen ve mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiştir. Rıhtım Meydanı Atatürk Anıtı çevresinde müdahale edilen ve alandan uzaklaştırılan grup akabinde Khalkedon Meydanı, Ayvalıtaş Parkı, Yoğurtçu Parkı, Moda Caddesi ve Eğitimsen önüne doğru dağılmıştır. Dağılmalar sırasında belirtilen noktalarda ayrı ayrı toplanmalar ile grubun sayısı yaklaşık 500-600 kişiye ulaşmış, söz konusu şahıslara uyarılar devam etmiştir. Dağılma anında emniyet araçlarına ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir. Kadıköy ilçesinde yasadışı toplanma ile ilgili yapılan müdahalelerde toplam 93 şahıs yakalanmıştır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçesinde alınan emniyet tedbirlerinde Kadıköy ilçesine giderek eyleme katılmak isteyen şahıslar uyarılmış, uyarılara riayet etmeyen, direnen ve mukavemette bulunan 11 şahıs yakalanmıştır. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplamda 104 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." (DHA)

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